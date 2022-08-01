Бишкек, , 08:18 — REGNUM Широкое семейное торжество в одном из пунктов общепита города Кадамжай Баткенской области Киргизии закончилось массовым отравлением, в результате которого в больницы обратились 58 человек. Об этом 1 августа сообщает пресс-служба Санэпиднадзора республики.

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По данным ведомства, в застолье, которое проходило 31 июля, участвовали 250 человек. Первые 48 пострадавших обратились в тот же день. В общей сложности госпитализировали четырёх женщин и двух детей. Дети находятся в реанимации.

«При опросе пострадавшие рассказали о запахе в мясе по-казахски, а также об употреблении салатов с майонезом, курицей, курицы-гриль и бахчевых», — говорится в сообщении.

В ведомстве отмечают, что ведутся проверки в кафе, где было застолье. Проверяют анализы пострадавших.