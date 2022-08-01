Анадырь, , 08:11 — REGNUM Губернатор Чукотки Роман Копин в мастер-плане развития городской агломерации Анадыря выделил три основных направления: формирование качественной инфраструктуры, «как на материке», но приспособленной к погодным условиям региона, раскрытие культурного кода и национальных особенностей, переосмысление подходов строительства и жизни в столице округа, сообщали в пресс-службе правительства ЧАО.

Морской порт. Анадырь AlGaman

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«Главный акцент сделан на строительстве современного вариативного и доступного жилья, развитии индивидуального домостроения, поскольку это отражает основной запрос жителей. План предусматривает формирование образовательного кластера и развитие арктических компетенций народов Севера. Сделать арктический город уютнее поможет создание «теплых» пешеходных маршрутов и формирование круглогодичных общественных пространств. Без внимания не осталось строительство досугового-культурных центров и этнопарка. Продолжается развитие промышленного парка Анадырь, модернизация систем ЖКХ и расширение медицинского кластера, в том числе строительство новых корпусов», — пояснил Копин.

Как сообщало ИА REGNUM, губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярёв представил мастер-план развития Хабаровска на площадке ВЭБ. РФ в Москве.