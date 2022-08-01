Москва, 1 августа, 2022, 08:06 — ИА Регнум. На локальном валютном рынке 29 июля наблюдалось ослабление рубля с открытия основной торговой сессии на Мосбирже, заявил корреспонденту ИА REGNUM финансовый аналитик BitRiverИА REGNUM.

(сс) Dennis Skley Доллар vs Евро

Торги по рублевым парам завершились ростом. Пара доллар/рубль повысилась на 1,32%, до 61,62 руб., евро/рубль — на 1,14%, до 62,47 руб., фунт/рубль — на 2,06%, до 75,97 руб.

На американской сессии курс доллара повышался до отметки 62,27 руб. Никаких новостей за ослабление рубля не стояло.

Участники рынка выходили из позиций в последний торговый день месяца в ожидании новостей о планах властей по нормализации курса. За июль российская валюта подешевела к доллару на 12,92%, к евро — на 16,36%, к фунту — на 16,16%.

Сегодня, 1 августа, на торгах в Азии нефть марки Brent стоит $102,85. Из-за рецессии в США рост котировок затормозился. Пока нефть торгуется выше $100 за баррель, рубль будет игнорировать снижение цен.

Для рубля сильной поддержкой остается профицит текущего счета России из-за сохраняющегося низкого спроса на импорт. Торговые объемы в паре доллар/рубль остаются в два раза ниже, чем до спецоперации в Донбассе ($1,9 млрд против $4 млрд).

Учитывая, что налоговый период завершился, рубль остается временно без внутридневной поддержки. Если оценивать рыночную ситуацию с технической точки зрения, то сопротивлением для доллара выступает уровень 63 руб.

Минфин РФ медлит с обнародованием новых параметров для бюджетного правила. Если до конца текущей недели не поступит никаких новостей, то от 63 руб. стоит ожидать новой фазы ослабления рубля до 59,50 руб.

Читайте также: Курс доллара поднялся выше 62 рублей, курс евро — выше 63 рублей