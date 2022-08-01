Пекин, 1 августа, 2022, 07:06 — ИА Регнум. По данным Министерства трудовых ресурсов и социального обеспечения Китая, страна неуклонно принимает меры, чтобы помочь предприятиям преодолеть трудности и стабилизировать занятость в этом году, сообщает агентство Синьхуа.

Иван Шилов ИА REGNUM Китай

В первой половине года одновременно были проведены два раунда политики в поддержку занятости, сообщил официальный представитель министерства Гуй Чжэнь. За первые шесть месяцев 5,84 млн предприятий по всей стране, которые не сокращали или минимально сокращали численность персонала, получили возмещение по страхованию от безработицы в размере 33,1 млрд юаней (около $4,9 млн) на фоне усилий страны по поддержанию стабильной заработной платы и стимулированию создания рабочих мест.

Чтобы ослабить давление на субъекты рынка, министерство снизило и отложило выплаты по страхованию занятости для отраслей и предприятий, сталкивающихся с трудностями. По словам Гуя, за тот же период страховые взносы по безработице на сумму около 71,5 млрд юаней были сокращены для компаний, принявших на себя основную тяжесть эпидемии.

По данным министерства, в первом полугодии страна также выплатила страховые выплаты в размере 40,2 млрд юаней 6,2 млн безработных, поскольку Китай расширяет политику по расширению охвата страхованием по безработице.

По словам Гуя, на следующем этапе министерство будет направлять местные департаменты, чтобы упростить каналы подачи заявок для фирм и упростить процесс подачи заявок, гарантируя, что максимальное число людей получит выгоду от политических стимулов.