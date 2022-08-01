Ланьчжоу, Китай, 1 августа, 2022, 07:02 — ИА Регнум. В первой половине этого года из провинции Ганьсу на северо-западе Китая было экспортировано в общей сложности 491,6 тонны традиционных китайских лекарственных трав, что на 45,9% больше в годовом исчислении, сообщает агентство Синьхуа.

Иван Шилов ИА REGNUM Китай

Общая стоимость экспорта этих лекарственных трав за первые шесть месяцев 2022 года приблизилась к 21,24 млн юаней (около $3,15 млн), увеличившись на 57,8% в годовом исчислении, при этом Южная Корея и Вьетнам являются ведущими импортерами.

Зеленый коридор был создан для ускорения таможенного оформления традиционных китайских лекарственных трав, чтобы удовлетворить высокий международный спрос, отметил глава таможни Тяньшуй, связанной с таможней Ланьчжоу, Чжан Тайхэн.

Ганьсу является крупной производственной базой традиционной китайской медицины (ТКМ) в Китае и имеет долгую историю выращивания трав ТКМ. В последние годы инициатива «Один пояс, один путь» придала новый импульс развитию ТКМ. Провинция создала несколько центров ТКМ в странах и регионах «Пояса и пути», включая Францию, Венгрию и Таиланд, предоставляющих медицинские услуги местному населению.