Городам Дальнего Востока выделят больше средств «Единой субсидии»
Владивосток, 1 августа, 2022, 05:22 — ИА Регнум. Регионы Дальнего Востока получат дополнительные деньги на модернизацию социальной инфраструктуры, сообщил телеграм-канал «Полпред ДФО».
Читайте также: ВЭБ. РФ объявил результаты рейтинга моногородов за 2021
Полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев провёл заседание президиума правительственной комиссии по вопросам социально-экономического развития Дальнего Востока.
По итогам встречи отмечается, что больше средств «Единой субсидии» выделят четырём регионам.
Так, Якутия получит финансирование на создание многофункционального центра в селе Бясь-Кюёль и для завершения строительства креативного кластера «Квартал Труда».
Приморский край дофинансируют для завершения строительства семи домов для сотрудников инжинирингового центра и Дальневосточного центра судостроения и судоремонта в городе Большом Камне.
Камчатке выделят средства на благоустройство центральной части краевой столицы.
Забайкалье получит деньги на завершение строительства школы-детского сада в посёлке Могзон.
Одобрено финансирование обновления общественного транспорта в Бурятии, Приамурье, Приморье и Хабаровском крае.
Также был представлен проект создания первого коммерческого Центра обработки данных в ТОР «Надеждинская».
Как сообщало ИА REGNUM, Госкорпорация ВЭБ. РФ представила итоги рейтинга моногородов за 2021 год. В ТОП-10 лучших вошли города, которые показали высокий уровень социально-экономического развития: Набережные Челны и Менделеевск Татарии, Тольятти Самарской области, Губкин Белгородской области, Павловск Воронежской области, Череповец Вологодской области, Тулун Иркутской области, Благовещенск Башкирии, Невинномысск Ставропольского края и Кировск Мурманской области.