Владивосток, 1 августа, 2022, 05:22 — ИА Регнум. Регионы Дальнего Востока получат дополнительные деньги на модернизацию социальной инфраструктуры, сообщил телеграм-канал «Полпред ДФО».

Kremin.ru Полномочный представитель президента РФ на Дальнем Востоке Юрий Трутнев

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Полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев провёл заседание президиума правительственной комиссии по вопросам социально-экономического развития Дальнего Востока.

По итогам встречи отмечается, что больше средств «Единой субсидии» выделят четырём регионам.

Так, Якутия получит финансирование на создание многофункционального центра в селе Бясь-Кюёль и для завершения строительства креативного кластера «Квартал Труда».

Приморский край дофинансируют для завершения строительства семи домов для сотрудников инжинирингового центра и Дальневосточного центра судостроения и судоремонта в городе Большом Камне.

Камчатке выделят средства на благоустройство центральной части краевой столицы.

Забайкалье получит деньги на завершение строительства школы-детского сада в посёлке Могзон.

Одобрено финансирование обновления общественного транспорта в Бурятии, Приамурье, Приморье и Хабаровском крае.

Также был представлен проект создания первого коммерческого Центра обработки данных в ТОР «Надеждинская».

Как сообщало ИА REGNUM, Госкорпорация ВЭБ. РФ представила итоги рейтинга моногородов за 2021 год. В ТОП-10 лучших вошли города, которые показали высокий уровень социально-экономического развития: Набережные Челны и Менделеевск Татарии, Тольятти Самарской области, Губкин Белгородской области, Павловск Воронежской области, Череповец Вологодской области, Тулун Иркутской области, Благовещенск Башкирии, Невинномысск Ставропольского края и Кировск Мурманской области.