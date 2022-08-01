Ростов-на-Дону, 1 августа, 2022, 05:29 — ИА Регнум. В Ростове-на-Дону в ночь на 1 августа на улице 1-й Луговой сгорело складское помещение. Пожару присвоен повышенный ранг сложности. С открытым огнём пожарным расчётам удалось справиться. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском управлении МЧС России.

Иван Шилов ИА REGNUM Пожар

Ведомство публикует видео с места происшествия, где в 5:06 мск было объявлено о ликвидации открытого горения на площади 1000 кв. метров. Судя по кадрам, каркасное здание выгорело полностью.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3657168" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe>

На месте продолжают работать 65 человек и два десятка единиц специальной техники.