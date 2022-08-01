Дублин, , 04:57 — REGNUM Супруга президента Ирландии Майкла Хиггинса подверглась критике за призыв к мирным переговорам между Москвой и Киевом. Об этом сообщает газета The Irish Times.

Донбасс Иван Шилов © ИА REGNUM

Сообщается, что вмешательство г-жи Хиггинс вызвало общественную критику со стороны некоторых украинцев в Ирландии, а также по крайней мере со стороны одного украинского депутата.

Отмечается, что все больше правительственных политиков призывают главу государства ответить на вопросы по этому вопросу.

Газета приводит слова депутата Уилли О’Ди, который сообщил, что президент должен решить этот вопрос «прямо сейчас», поскольку «молчание означает, что он придерживается того же мнения».

Письмо супруги президента Ирландии Сабины Хиггинс было опубликовано в The Irish Times 27 июля. В нем она комментировала редакционную статью данной газеты о возможной эскалации обстановки на Украине и необходимости оказывать поддержку Киеву. Г-жа Хиггинс сожалела, что издание не упомянуло о необходимости переговоров.

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