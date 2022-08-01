Брюссель, , 02:55 — REGNUM Решение принять предложение главы внешнеполитической службы ЕС Жозепа Борреля об отсрочке введения запрета на сербские документы до 1 сентября властями Косово приветствовала Еврокомиссия. Об этом 1 августа написал спецпредставитель Евросоюза по Западным Балканам Мирослав Лайчак в своём Twitter.

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«Боррель пригласил Косово и Сербию к диалогу о дальнейших действиях», — сообщил Лайчак.

Кроме того, спецпредставитель ЕС выразил благодарность послу США в Косове Джеффу Ховеньеру за поддержку и отметил, что теперь все автотрассы должны быть разблокированы, а баррикады убраны.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что миссия ООН в Косове призвала сохранять спокойствие и предотвратить дальнейшую эскалацию напряжённости в Косово и Мелохии.

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