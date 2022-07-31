Вашингтон, 1 августа, 2022, 02:28 — ИА Регнум. Сотрудники посольства и представительства Минобороны России по организации и ведению военно-мемориальной работы в США возложили цветы на могилу русского матроса Николая Демидова. Об этом сообщает пресс-служба посольства России в США на своей странице в социальной сети.

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Сообщается, что церемония возложения цветов прошла в городе Аннаполисе в День Военно-Морского Флота Российской Федерации.

Отмечается, что матрос Российского Императорского флота Демидов погиб 4 февраля 1864 года в этом городе. Он служил матросом на клипере «Алмаз», который входил в состав атлантической эскадры.

«Пребывание российских кораблей у берегов Соединенных Штатов оценивается историками как фактор, приведший к провалу попыток Британии и Франции вмешаться в ход гражданской войны в США. Могила русского матроса на национальном кладбище в Аннаполисе остается частицей истории отечественного флота, особой атмосферы российско-американских отношений тех лет», — сообщает пресс-служба.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Санкт-Петербурге праздничные мероприятия в честь Дня Военно-Морского Флота России завершились торжественным салютом.