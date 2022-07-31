Приштина, Сербия, 1 августа, 2022, 01:56 — ИА Регнум. Процедура ввода запрета на использование сербских документов была отложена на месяц руководством непризнанного Косова. Об этом сказано в опубликованном в ночь на 1 августа заявлении косовских властей.

Turdocs.com Косово

В документе осуждается блокада трасс на севере Косова и стрельба по полиции со стороны местных жителей. Также указывается, что премьер-министр Косово Альбин Курти и глава Косово Вьоса Османи, а также заместитель премьер-министра встретились с американскими и международными представителями.

«Правительство Косова обязуется с понедельника, 1 августа 2022 года, отложить выполнение двух решений от 29 июня 2022 года до 1 сентября 2022 года, когда будут убраны все баррикады и установлена полная свобода [передвижения] на севере Косова. Мы благодарим международных партнеров, особенно посла США Джеффа Ховеньера, за их приверженность и вклад», — сказано в тексте документа.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что президент Сербии Александр Вучич поблагодарил за поддержку в ситуации с обострением в Косово и Метохии МИД России.