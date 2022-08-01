Приштина, , 01:19 — REGNUM В самопровозглашенном Косово многие друзья бывшего спецпредставителя США по мирным переговорам Белграда и Приштины Ричарда Гренелла недовольны премьер-министром Альбином Курти. Об этом сообщил Гренелл на своей странице в социальной сети.

Альбин Курти Kryeministri-ks.net

«У меня много друзей в Косово, которые очень сердятся на Курти», ­- сообщил он.

Гренелл добавил, что разговаривал со своим другом, который сообщил, что «такого не было никогда за последние 15 лет».

«Курти вызывает эти конфликты своим односторонним решением запретить сербские удостоверения личности и номерные знаки», — в заключении написал Гренелл.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что президент Сербии Александр Вучич обвинил премьер-министра Косово в провокациях против сербов.

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