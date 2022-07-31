Санкт-Петербург, 31 июля, 2022, 23:57 — ИА Регнум. Праздничные мероприятия в Санкт-Петербурге в честь Дня Военно-морского флота России завершились торжественным салютом, сообщает пресс-служба Западного военного округа (ЗВО).

Юлия Карнаева ИА REGNUM Корабли ВМФ

«В ознаменование Дня военно-морского флота артиллерийские расчёты Западного военного округа и Михайловской военной артиллерийской академии произвели праздничные артиллерийские салюты в Кронштадте и на территории Петропавловской крепости в Санкт-Петербурге», — рассказали в ЗВО.

Отмечается, что орудия дали 30 залпов в честь побед российских армии и флота, символов ВМФ и Городов-героев. Для салюта использовались артиллерийские орудия Д-44 и Д-30, а также установки для фейерверков. Кроме того, был задействован и пусковой комплекс праздничных салютов «Триколор», который окрашивает небо в цвета российского государственного флага.

Как сообщало ИА REGNUM, 31 июля в Санкт-Петербурге состоялся Главный военно-морской парад в честь Дня ВМФ. Принимал парад российский лидер Владимир Путин. Он обошел боевые корабли, выстроенные в парадном строю, и поздравил экипажи с праздником.