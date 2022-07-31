Белград, 31 июля, 2022, 23:51 — ИА Регнум. Конфликт в Балканском регионе намеренно разжигается извне, заявил депутат парламента Сербии от правящей Сербской прогрессивной партии Владимир Джуканович в эфире телеканала Kurir.

Иван Шилов ИА REGNUM Сербия

«Боюсь, что конфликт на Балканах намеренно разжигается. Это может быть в Косово, Боснии и Герцеговине, Черногории — где угодно», — заявил он.

По словам Джукановича, косовские власти не пошли бы на обострение ситуации самостоятельно. В связи с этим политик предполагает, что Приштина получила соответствующие указания от западных кураторов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее председатель комитета по Косову и Метохии парламента Сербии Милован Дрецун заявил, что премьер-министр Косово Альбин Курти является совершенно непредсказуемым политиком. По его словам, Курти не ведет себя как рациональный политик. Дрецун добавил, что Белград пытается активно урегулировать ситуацию с Приштиной дипломатическим путем. При этом он не исключил, что конфликт может перерасти в широкомасштабные столкновения.