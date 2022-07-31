Москва, , 23:37 — REGNUM События в Косово — провал посреднической миссии Евросоюза. Об этом 31 июля сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, заявление которой обнародовано в Telegram-канале российского ведомства.

Мария Захарова Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Подобное развитие событий (в Косово) — ещё одно свидетельство провала посреднической миссии ЕС, — отметила дипломат. — Это также пример того, какое место Сербии уготовили в ЕС».

По ее словам, Белграду де-факто предложили смириться с «бесправием соотечественников».

Как передавало ИА REGNUM, ранее в пресс-службе министерства обороны Сербии сообщили, что слухи о вводе подразделений сербской армии на территорию Косово и Метохии не соответствуют действительности.