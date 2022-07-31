Белград, 31 июля, 2022, 21:52 — ИА Регнум. Сербия не сдаст свои национальные интересы и своих соотечественников, однако попытается решить конфликт в Косово мирным путем, заявил сербский президент Александр Вучич в ходе беседы с журналистами.

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Вучич

«Мы будем просить о мире и просить мира, но сразу вам скажу. Сдачи не будет и победит Сербия. Если они попытаются начать гонения на сербов, издевательства над сербами, убийства сербов. Сербия победит», — заявил он.

Также глава Сербии анонсировал экстренное обращение к нации, которое должно состояться в ближайшее время.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее сербские жители Косова и Метохии начали возводить баррикады, чтобы не пустить подразделения косовской полиции. В частности, им удалось перекрыть дорогу Приштина — Рашка. Также очевидцы сообщают о вое сирен воздушной тревоги и выстрелах в Косовской Митровице.