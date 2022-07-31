Белград, , 21:38 — REGNUM Слухи о вводе подразделений сербской армии на территорию Косово и Метохии не соответствуют действительности, сообщает пресс-служба министерства обороны Сербии.

Сербия Иван Шилов © ИА REGNUM

«Министерство обороны сообщает, что армия Сербии не пересекала административную линию и никоим образом не входила на территорию Косово и Метохии», — заявили в ведомстве.

В сербском минобороны добавили, что слухи о вводе войск являются намеренной дезинформацией, которую косовские власти распространяют через социальные сети и интернет-порталы. При этом Сербию пытаются обвинить в якобы нападении на так называемую косовскую полицию.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее сербские жители Косова и Метохии начали возводить баррикады, чтобы не пустить подразделения косовской полиции. Отмечалось, что сербам удалось перекрыть дорогу Приштина — Рашка. Также сербские СМИ отмечают, что в Косовской-Митровице возводились баррикады, а на улицах были слышны выстрелы и сирены воздушной тревоги.

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