Приштина, Сербия, 2 августа, 2022, 14:34 — ИА Регнум. Ситуация в Косово резко обострилась 31 июля. Президент Сербии Александр Вучич заявил, что вооруженные формирования албанских сепаратистов намерены атаковать сербский анклав. По данным сербских СМИ, на севере Косова звучат сирены воздушной тревоги, население сербских анклавов строит баррикады, косовский спецназ закрыл границу с Сербией, а Белград привел армию в состояние повышенной готовности. Подробности — в трансляции ИА REGNUM.