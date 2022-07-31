Митровица, Сербия, 31 июля, 2022, 21:13 — ИА Регнум. Сербские жители Косова и Метохии начали возводить баррикады, чтобы не пропустить подразделения албанской полиции, передает телеканал RTS.

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По предварительным данным, группа людей заблокировала дорогу Приштина — Рашка. При этом подразделения косовской полиции, находившиеся на улицах городов, стали уходить в ближайшие села.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее косовские албанцы и сербы начали собираться группами в городе Косовской Митровице. При этом в южной части города собрались около 200 албанцев. Также очевидцы сообщали о звуках сирен воздушной тревоги и стрельбы. Портал «Вечерне новости» также подтвердил факт возведения баррикад на улицах и блокировке дорог.