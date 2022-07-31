Митровица, Сербия, 31 июля, 2022, 20:47 — ИА Регнум. Косовские албанцы собираются в группы в южной части города Косовской Митровицы, на северной стороне начали собраться местные сербы. Об этом сообщает издание «Вечерне новости».

Иван Шилов ИА REGNUM Сербия

«В южной части Косовской Митровицы близ Главного моста, который разделяет северную и южную части города, находится около 200 собравшихся албанцев… Граждане (сербы — прим. ИА REGNUM) собираются в северной части Косовской Митровицы и планируют массово отправиться к месту Рударе на трассе к Звечану, где строятся баррикады», — отмечает издание.

Портал добавляет, что вечером в Косовской-Митровице звучали сирены воздушной тревоги. Также местные сербы начали возводить баррикады и блокировать дороги.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава МИД Сербии Никола Селакович заявил, что албанцы «готовят ад» для сербов в Косове и Метохии. По его словам, албанская сторона активно готовится к агрессивным действиям против местных сербов.