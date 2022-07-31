Албанцы и сербы начали собираться в районах Косовской Митровицы
Митровица, Сербия, 31 июля, 2022, 20:47 — ИА Регнум. Косовские албанцы собираются в группы в южной части города Косовской Митровицы, на северной стороне начали собраться местные сербы. Об этом сообщает издание «Вечерне новости».
«В южной части Косовской Митровицы близ Главного моста, который разделяет северную и южную части города, находится около 200 собравшихся албанцев… Граждане (сербы — прим. ИА REGNUM) собираются в северной части Косовской Митровицы и планируют массово отправиться к месту Рударе на трассе к Звечану, где строятся баррикады», — отмечает издание.
Портал добавляет, что вечером в Косовской-Митровице звучали сирены воздушной тревоги. Также местные сербы начали возводить баррикады и блокировать дороги.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава МИД Сербии Никола Селакович заявил, что албанцы «готовят ад» для сербов в Косове и Метохии. По его словам, албанская сторона активно готовится к агрессивным действиям против местных сербов.