Ростов-на-Дону, , 20:34 — REGNUM Сегодня, 31 июля, в Ростове-на-Дону на стадионе «Ростов Арена» футбольный клуб «Ростов» в матче третьего тура Мир Российской Премьер-лиги сезона 2022/23 встретится с подмосковными «Химками». Стартовый свисток прозвучит в 20:00 по московскому времени.

Николай Комличенко в атаке Алексей Колчин © ИА REGNUM

Бригада арбитров: Владислав Безбородов | Егор Болховитин | Адлан Хатуев | Роман Сафьян | Антон Фролов.

Стартовые составы команд:

«Ростов»: Сергей Песьяков, Данила Прохин, Евгений Чернов, Александр Сильянов, Максим Осипенко, Алексей Миронов, Данил Глебов, Хорен Байрамян, Даниил Уткин, Дмитрий Полоз, Николай Комличенко.

«Химки»: Илья Лантратов, Брайан Идову, Алексей Никитин, Дмитрий Тихий, Егор Данилкин, Кирилл Боженов, Денис Глушаков, Артур Черный, Мори Гбане, Александр Ломовицкий, Резиуан Мирзов.