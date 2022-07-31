Москва, 31 июля, 2022, 19:48 — ИА Регнум. Соединенные Штаты используют стратегию «от сдерживания до уничтожения» в отношении России, заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова в эфире телеканала «Россия-1».

Иван Шилов ИА REGNUM США И Россия

«Концепция ясна — от «сдерживания до уничтожения». Они же сами об этом говорят, это же их история», — заявила она.

Таким образом дипломат прокомментировала инициативу палаты представителей Конгресса США об объявлении России «страной — спонсором терроризма». Соответствующую же резолюцию палата приняла уже 28 июля.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Госдепа США Энтони Блинкен отказался признавать Россию «страной — спонсором терроризма». По данным источников газеты The New York Times, американский госсекретарь опасается, что этот шаг Вашингтона приведет к введению санкций против союзников США, ведущих бизнес с Россией.