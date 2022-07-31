Вашингтон, 31 июля, 2022, 18:56 — ИА Регнум. ФБР провело обыски у членов американских общественных организаций из-за подозрений в якобы распространении «российской пропаганды» со стороны общественников. Об этом сообщает портал Fight Back со ссылкой на заявление Комитета по прекращению репрессий со стороны ФБР.

FBI Спецназ ФБР

«Утром в пятницу, 29 июля, ФБР провело рейды в нескольких местах, включая Дом Ухуру в Санкт-Петербурге, штат Флорида, частный дом Омали Йешитела в Сент-Луисе, штат Миссури, а также Центр солидарности Ухуру, тоже в Сент-Луисе. Сотрудники ФБР применили светошумовые гранаты и надели на Йешителу и его жену наручники во время обыска в доме. ФБР заявляет, что рейды связаны с федеральным обвинительным заключением в отношении россиянина Александра Ионова, утверждающего, что он работал над распространением «российской пропаганды» в Соединенных Штатах», — говорится в сообщении.

Американские силовики утверждают, что общественники якобы сотрудничали с некими «российскими активистами» для распространения «российской пропаганды». При этом Комитет по прекращению репрессий со стороны ФБР считает, что власти США используют ситуацию вокруг Украины для проведения «охоты на ведьм» внутри страны и репрессий против неугодных общественников.

В связи с этим комитет выступает с осуждением действий репрессивного характера со стороны американских правоохранительных органов. При этом общественники отмечают, что обыски и расследования проводятся по надуманным поводам на фоне всплеска борьбы чернокожих в США за свои права. Своим сторонникам комитет посоветовал общаться с правоохранительными органами через адвокатов, а также препятствовать проникновению в жилище агентам ФБР без ордера на обыск.