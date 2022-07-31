Хельсинки, 31 июля, 2022, 18:04 — ИА Регнум. Магазинам Финляндии придется приостанавливать на несколько часов свою работу в зимнее время из-за дефицита электроэнергии, передает телеканал YLE.

Финляндия

«Этой зимой магазинам в Финляндии, возможно, придется поочередно закрываться на несколько часов, чтобы сократить потребление электроэнергии», — говорится в сообщении.

При этом не исключается, что в случае сильных холодов время закрытия магазинов увеличится. Телеканал отмечает, что в случае отключения подачи электроэнергии в торговых точках перестанут работать кассовые аппараты. Тем не менее финские власти уже в августе 2022 года намерены провести кампанию, чтобы заставить жителей страны экономить электричество дома.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 июня Финляндия расторгла проект строительства атомной электростанции «Ханхикиви-1» с участием «Росатома». Поводом к этому послужило начало российской специальной операции по денацификации и демилитаризации Украины, а также антироссийские санкции.