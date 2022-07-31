Франкфорт, США, , 17:37 — REGNUM Общее число жертв наводнения в штате Кентукки в США выросло до 26 человек, заявил губернатор региона Энди Бешир на своей странице в Twitter.

Фредерик Морган. Наводнение (фрагмент)

«Число жертв возросло до 26 и продолжит увеличиваться. Разрушения масштабны, многие семьи лишились крова, в предстоящий день ожидаются новые осадки», — заявил он.

Ранее сообщалось о 25 погибших, однако губернатор не исключил, что число жертв вырастет. Также Бешир запросил помощи у президента США Джо Байдена в выделении средств и ресурсов для ликвидации последствий стихийного бедствия. Запрос на помощь уже одобрил Белый дом.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава МИД Кубы Бруно Родригес выразил соболезнования США в связи с гибелью людей в результате наводнения в штате Кентукки. Он добавил, что стихийные бедствия привели к гибели множества людей, включая детей, а также к серьезному материальному ущербу.

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