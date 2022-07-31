Анкара, 31 июля, 2022, 17:15 — ИА Регнум. Первое судно с зерном покинет порт Одессы, вероятно, уже 1 августа. Об этом, как передает Anadolu Ajansı, заявил пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын журналистам.

(сс) Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaskanlıgı Ибрагим Калын

«Суда готовы покинуть Одесский порт, — сказал Калын. — Первое судно, вероятно, покинет порт уже завтра утром (1 августа)».

По его словам, в постоянном контакте с украинскими официальными лицами находится турецкая сторона.

Как передавало ИА REGNUM, 31 июля министр национальной обороны Турции Хулуси Акар в ходе переговоров с министром обороны Украины Алексеем Резниковым заявил, что технические работы по отгрузке первого судна с зерном в Черном море завершены.