Москва, 31 июля, 2022, 17:03 — ИА Регнум. Следственный комитет России зафиксирует новые преступления киевского режима против мирных жителей Донбасса, сообщает пресс-служба ведомства в официальном канале в Telegram.

Иван Шилов ИА REGNUM Донбасс

«Следственный комитет России зафиксирует очередные преступления киевского режима», — говорится в сообщении.

В СКР уточнили, что после недавних обстрелов со стороны киевских карателей по Горловке, Гольмовскому и Донецку погиб один мирных жителей, еще семеро получили ранения. Также ведомство напомнило, что украинские боевики обстреляли и поселок Теткино в Курской области России.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 июля Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту обстрела села Ломаковка в Брянской области. Отмечалось, что украинские боевики из минометов обстреляли населенный пункт, нанеся ущерб гражданской инфраструктуре и жилым домам в селе. СКР пообещал установить виновных в совершении преступления и привлечь их к ответственности.