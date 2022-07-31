Москва, 31 июля, 2022, 16:43 — ИА Регнум. Сотрудницу норвежского консульства в Мурманске по административным вопросам Элисабет Эллингсен официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова назвала националисткой. Соответствующее заявление дипломата прозвучало в воскресенье, 31 июля, в эфире телеканала «Россия 1».

Pixabay.com Норвегия

Эллингсен «на самом деле является просто националисткой», — сказала Захарова.

Днем ранее (30 июля) официальный представитель МИД РФ объявила о прорабатываемых вариантах реакции на «возмутительный акт ненависти, национализма и ксенофобии».

В норвежском внешнеполитическом ведомстве сожалеют об инциденте с участием сотрудницы и подчеркивают, что выраженные чувства Эллингсен «никоим образом не отражают норвежскую политику или отношение норвежцев к России и русскому народу».

ИА REGNUM напоминает, что в ряде телеграм-каналов появилась видеозапись с камер наблюдения в мурманской гостинице, на которой Эллингсен высказывает крайнее недовольство тем, что её попросили подождать, когда будет закончена уборка в её номере и кричит о том, что она «ненавидит русских».

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