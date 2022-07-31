Белград, 31 июля, 2022, 16:28 — ИА Регнум. Количество провокаций против сербов в Косово увеличилось после прихода к власти в самопровозглашенном государстве премьер-министра Альбина Курти, заявил президент Сербии Александр Вучич в ходе пресс-конференции.

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Вучич

«Число инцидентов с приходом к власти Альбина Курти, большого любимца «пятерки» (США, Великобритания, Германия, Франция, Италия — прим. ИА РЕГНУМ) составило 206, на 50% больше, чем в предыдущем году, хотя и тогда они не могли похвастаться числом инцидентов. Из них 35 — нападения на объекты СПЦ и сербские кладбища», — заявил он.

Вучич добавил, что в ночь на 31 июля на севере Косово местная полиция задержала двух сербов в футболках, говоривших о принадлежности Косова к Сербии. Полицейские заставили их снять футболки и разорвать их. Также на косовской территории участились нападения на сербов, задержания за использование национальной сербской символики, а также осквернения святых мест.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 июля глава МИД Сербии Никола Селакович заявил, что албанская сторона в Косове и Метохии «готовит ад» сербам. Там с 1 августа перестанут принимать сербские документы. Министр отметил, что таким образом национальная ситуация в Косово достигает кульминации.