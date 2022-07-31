Москва, 31 июля, 2022, 16:21 — ИА Регнум. Употребление персиков для некоторых категорий граждан противопоказано. О рекомендациях по приему в пищу этих фруктов рассказали сотрудники Роспотребнадзора.

Петр Кончаловский. Натюрморт. Персики. 1913

Персики противопоказаны людям с аллергией, индивидуальной непереносимостью, заболеваниями желудка (язва, гастрит), сахарным диабетом, ожирением и панкреатитом. В ведомстве отмечают, что перед приемом фруктов необходима консультация со специалистом.

Для не имеющих противопоказаний граждан персики можно использовать в качестве перекуса. Совмещать их с приемами пищи не стоит.

Персики богаты минеральными веществами, антиоксидантами и клетчаткой. Употребление данных фруктов способствует укреплению сердечно-сосудистой системы.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что самыми опасными продуктами питания, вызывающими пищевые отравления являются салат с майонезом и сметаной, кондитерские изделия с кремом, шаурма, котлеты, рулеты, паштеты, студень, фрукты и овощи.

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