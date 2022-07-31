Молдавия, 31 июля, 2022, 15:51 — ИА Регнум. Митинги против увеличения цен на продукты питания, энергоносители и топливо состоялись в трёх населенных пунктах Гагаузской автономии Молдавии. Об этом 31 июля сообщает РИА Новости.

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Отмечается, что протестные акции организовали гражданские активисты совместно с депутатами Народного собрания Гагаузии.

Также указывается, что в столице автономии, Комрате, акция прошла у здания Исполнительного комитета, куда протестующие пришли с флагами Молдавии и Гагаузии, а также скандировали «Правительство в отставку!», «Долой Майю Санду!», «Нет росту цен!» и «Россия!».

«Мы сегодня собрались в Комрате, Чадыр-Лунге, Вулканештах для того, чтобы быть услышанными. Правительство, партия «Действие и солидарность», президент Майя Санду не выполнили своих предвыборных обещаний. Уровень жизни в стране в целом и в Гагаузии ухудшился — хорошие времена не настали», — заявил на митинге депутат Народного собрания автономии Григорий Дюльгер.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 июля митинги с требованием отставки президента и правительства Молдавии прошли в городах Оргеев и Вулканешты.