Санкт-Петербург, , 15:10 — REGNUM Московский клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Спартак» обменял в санкт-петербургскую команду СКА своего защитника Александр Никишина. Об этом 31 июля сообщает пресс-служба клуба из Санкт-Петербурга.

Игрок СКА Евгений Тимкин, игрок Спартака Александр Никишин Дарья Драй © ИА REGNUM

Уточняется, что взамен московская команда получила нападающих Федора Свечкова, Никиту Чибрикова, Павла Кукштеля, Максима Кровякова и защитника Никиту Седова, а также права на нападающих Кирилла Марченко, Ивана Морозова, Михаила Мальцева и Германа Рубцова.

Отметим, 20-летний Александр Никишин в минувшем сезоне сыграл в составе «Спартака» в 49 матчах, набрав в них 14 (девять шайб + пять результативных передач) очков. Также он стал в составе сборной России по хоккею серебряным призёром Олимпийских игр в Пекине.