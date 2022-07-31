Санкт-Петербург, 31 июля, 2022, 15:10 — ИА Регнум. Московский клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Спартак» обменял в санкт-петербургскую команду СКА своего защитника Александр Никишина. Об этом 31 июля сообщает пресс-служба клуба из Санкт-Петербурга.

Дарья Драй ИА REGNUM Игрок СКА Евгений Тимкин, игрок Спартака Александр Никишин

Уточняется, что взамен московская команда получила нападающих Федора Свечкова, Никиту Чибрикова, Павла Кукштеля, Максима Кровякова и защитника Никиту Седова, а также права на нападающих Кирилла Марченко, Ивана Морозова, Михаила Мальцева и Германа Рубцова.

Отметим, 20-летний Александр Никишин в минувшем сезоне сыграл в составе «Спартака» в 49 матчах, набрав в них 14 (девять шайб + пять результативных передач) очков. Также он стал в составе сборной России по хоккею серебряным призёром Олимпийских игр в Пекине.