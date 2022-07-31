Манчестер, Великобритания, 31 июля, 2022, 14:46 — ИА Регнум. В ближайшее время руководство «Манчестер Юнайтед» планирует предпринять очередную попытку убедить 25-летнего центрального полузащитника каталонской «Барселоны» и сборной Нидерландов Френки де Йонга. Об этом 31 июля сообщило издание Diario Sport.

«Барселона»

По информации источника, «красные дьяволы» готовы повторить зарплату, которую де Йонг получает в «Барселоне» и закрыть долг «сине-гранатовых» перед футболистов.

В прошедшем сезоне Френки де Йонг, выступая за «Барселону», принял участие в 32 матчах Ла Лиги 2021/22, в которых отметился тремя забитыми мячами и тремя результативными передачами. Также хавбек получил пять желтых и одну красную карточки.

За «Барселону» де Йонг выступает с 1 июля 2019 года после перехода из амстердамского «Аякса» за 86 миллионов евро. На данный момент профильный немецкий интернет-портал transfermarkt оценивает полузащитника в 60 миллионов евро.