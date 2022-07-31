Вашингтон, , 10:49 — REGNUM Американская компания Masten Space Systems, разрабатывающая лунный посадочной модуль для Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA), подала заявление о банкротстве. Об этом сообщает портал SpaceNews.

Поверхность Луны Hq.nasa.gov

Заявление компании подано в суд штата Делавэр. В Masten Space Systems оценивают активы компании в сумму от $10 млн до $50 млн. Долговые обязательства компании находятся в этом же диапазоне.

Masten Space Systems является одной из пяти компаний, разрабатывающей посадочный модуль для доставки грузов на Луну в рамках программы NASA. В апреле 2020 года американское космическое агентство заключило с этой компанией контракт на $75,9 млн за проведение ряда экспериментов с использованием посадочного модуля XL-1.

Первоначально в Masten Space Systems планировали отправить модуль к Луне в 2022 году, позже старт был перенесён на 2023 года. Запуск модуля должен был производиться с использованием ракеты-носителя компании SpaceX.

Читайте ранее в этом сюжете: В NASA назвали стоимость лунной программы США