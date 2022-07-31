Новосибирск, 31 июля, 2022, 09:59 — ИА Регнум. Новосибирск далеко от морей, но с флотом его связывает многое. Об этом заявил мэр города Анатолий Локоть в своём поздравлении с Днём военно-морского флота России.

Дарья Драй ИА REGNUM День ВМФ России в Кронштадте

«Мы гордимся дружбой с экипажем атомной подлодки проекта «Ясень-М» — К-573 «Новосибирск» и побратимскими отношениями с Севастополем — городом русских моряков, — написал он в своём телеграм-канале. — Уважаемые офицеры, мичманы, старшины и матросы, дорогие ветераны, поздравляю вас с праздником! Вы стоите на страже морских рубежей страны, с честью несёте боевое знамя, сохраняя верность традициям флота».

Он пожелал, чтобы в далёких походах их согревало тепло родных сердец и всегда ждали дома.