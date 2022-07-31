Вашингтон, 31 июля, 2022, 09:41 — ИА Регнум. Во время своей поездки в Азиатско-Тихоокеанский регион спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси собирается посетить с визитом Сингапур, Малайзию, Южную Корею и Японию. Она написала об этом 31 июля на своей странице в одной из соцсетей.

Gage Skidmore Нэнси Пелоси

При этом в своём сообщении Пелоси не упомянула поездку на Тайвань. Также 29 июля спикер американской палаты представителей не стала говорить представителям СМИ о том, намеревается ли она посетить остров в ходе своего азиатского турне.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее профессор Джорджтаунского университета в Вашингтоне Мэтью Крениг написал, что публичное заявление спикер палаты представителей Нэнси Пелоси о планах посетить Тайвань было ошибкой, так как этим может воспользоваться Китай.