Вашингтон, 31 июля, 2022, 08:54 — ИА Регнум. Публичное заявление спикер палаты представителей Нэнси Пелоси о планах посетить Тайвань было ошибкой, так как этим может воспользоваться Китай. Такое мнение 31 июля высказал профессор Джорджтаунского университета в Вашингтоне Мэтью Крениг в своей статье для американского журнала Foreign Policy.

(сс) Gage Skidmore Нэнси Пелоси

По словам Кренига, спикеру американской палаты представителей не нужно было публично говорить о своих планах посетить остров

«Она должна была просто приехать, как в случае с неожиданным визитом премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона в Киев», — говорится в публикации.

Также эксперт отметил, что теперь ни сама Пелоси, ни администрация президента США Джо Байдена не могут отступить в этом вопросе, потому что это будет означать, что они подчинились воле Китая.

При этом он уточнил, что в этом случае такие действия Вашингтона выглядели бы слабостью и стали бы причиной того, что Коммунистическая партия Китая стала думать, что «она имеет право вето на графики поездок официальных лиц США».

Как сообщало ИА REGNUM, 30 июля глава американского космического агентства NASA Билл Нельсон заявил, что Китай не предоставил данные о траектории полёта ракеты-носителя «Чанчжэн-5В», чем якобы подверг риску жизни людей на Земле.