Захарова отреагировала скороговоркой на самоизоляцию Байдена
Москва, 31 июля, 2022, 05:18 — ИА Регнум. Официальный представитель МИД РоссииМария Захарова отреагировала на изоляцию американского президентаДжо Байдена из-за коронавируса скороговоркой, опубликовав её в телеграм-канале.
Дарья Антонова ИА REGNUM
Мария Захарова
Захарова посвятила два поста лидеру США, у которого повторно выявлено заражение коронавирусом.
«Не изолировав изолируемых, изолирующий изолировался на изоляцию в изолятор после изоляции. Скороговорка», — написала представитель МИД России.
Также она отреагировала на видеообращение Джо Байдена, где он рассказывает о состоянии здоровья и предстоящих планах.
«Тот самый случай, когда лучше всего использовать НЗ — «без комментариев», — прокомментировала Мария Захарова.
Как сообщалоИА REGNUM, 30 июля стало известно, что президент США Джо Байдена сдал тест на коронавирус, который показал положительный результат. Это подтвердил и сам глава государства, заявив о хорошем самочувствии и продолжении работы в условиях изоляции. Это его второе заражение коронавирусом.