Вашингтон, 31 июля, 2022, 04:29 — ИА Регнум. Президент США Джо Байден, который во второй раз заразился новой коронавирусной инфекцией, заявил о хорошем самочувствии и продолжении работы в условиях изоляции. Об этом говорится в видеообращении американского лидера.

Иван Шилов ИА REGNUM Джо Байден

Байден сообщил, что сдал положительный текст на коронавирус.

«Намерен работать из дома ближайшие несколько дней. Я чувствую себя хорошо, и всё в порядке», — заверяет президент США.

Ранее врач американского президента Кевин О’Коннор заявил, что Байден находится на изоляции, чувствует себя «достаточно хорошо», у него нет симптомов болезни.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 июля стало известно, что Джо Байден получил положительный результат теста на коронавирус. Это его повторное заражение: ранее коронавирус был диагностирован у Байдена 21 июля.