Москва, 31 июля, 2022, 03:31 — ИА Регнум. Компания OBI (OBI GmbH) завершила сделку по продаже российских активов за один евро. По её итогам контрольный пакет оказался у бизнесмена Йозеф Лиокумович, пишут «Ведомости» со ссылкой на источники, близкие к сделке.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Деньги

Отмечается, что сделка о продаже им шести юридических лиц российской сети OBI была закрыта 27 июля. По данным издания, на первом этапе доля в 40% в данных фирмах перейдёт группе инвестиционно-строительных компаний Max (ГИСК Маx), остальные 60% — бизнесмену Йозефу Лиокумовичу.

Источники сообщают, что сумма сделки символическая — один евро.

Как сообщало ИА REGNUM, в апреле стало известно о передаче российского бизнеса немецкой компании OBI (гипермаркеты товаров для ремонта и дачи) в доверительное управление. Заявлялось, что открытие сети магазинов состоится в случае приобретения российских активов под другим именем.