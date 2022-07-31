Гватемала, , 02:58 — REGNUM Кортеж президента Гватемалы Алехандро Джамматтеи находился как минимум в двух километрах от места перестрелки военных и гражданских лиц на северо-западе страны. Об этом 30 июля сообщила газета Milenio.

Гватемала Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Как сообщил изданию официальный представитель армии Гватемалы Рубен Тельес, инцидент произошёл недалеко от границы с Мексикой, в муниципалитете Хакальтенанго, департамент Уэуэтенанго.

«Военнослужащие гватемальской армии велели остановиться автомобилю, приближавшемуся к ним, однако люди, находившиеся в его салоне, заметив военных, начали стрелять, и солдаты открыли ответный огонь», — уточнил Тельеса.

Был ранен один из нападавших, он госпитализирован. Остальные злоумышленники скрылись на территории соседней Мексики. В районе гватемальско-мексиканской границы идёт операция по розыску оставшихся на свободе подозреваемых в стрельбе. По словам Тельесы, власти Мексики задержали четырёх человек, предположительно. связанных с инцидентом. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее ИА REGNUM сообщало о нападении вооружённых огнестрельным оружием злоумышленников на делегацию президента Гватемалы.

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