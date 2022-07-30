Москва, 31 июля, 2022, 02:21 — ИА Регнум. Член Совета Федерации Алексей Пушков заявил, что ответ на выходку сотрудницы консульства Норвегии в Мурманске Элисабет Эллингсен «не должен быть политкорректным»: её нужно выслать из страны. Сенатор также подчеркнул в телеграм-канале, что поведение дипломата является доказательством роста русофобских взглядов на Западе.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Норвегия

По его словам, Элисабет Эллингсен, которая заявила в мурманской гостинице о своей ненависти к русским, по факту отразила взгляды западных коллег.

«Хотя МИД Норвегии политкорректно отмежевался от слов своей сотрудницы, полагаю, она выразила мнение многих своих коллег — с учётом той антироссийской истерии, которая характерна сейчас для многих стран Запада», — считает Алексей Пушков.

Сенатор подчеркнул, что ответ на подобную выходку «не должен быть политкорректным», и сотрудницу консульства «следует немедленно выслать из России». Также, по мнению Пушкова, нужно, «как минимум, предупредить Осло, что любой расистский выпад» в адрес российских граждан «прямо отразится на работе норвежских дипломатических ведомств» в РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее сотрудница консульства Норвегии в Мурманске Элисабет Эллингсен устроила истерику в мурманской гостинице на просьбу подождать завершение уборки в номере и заявила, что «ненавидит русских». Это видео было опубликовано с камер наблюдения.

В МИД России назвали слова Эллингсен возмутительным актом ненависти, национализма и ксенофобии. МИД Норвегии заявило о том, что сожалеет об инциденте.