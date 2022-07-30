Москва, , 22:32 — REGNUM Более 49 тыс. тонн гуманитарных грузов доставлено из России на Украину и в Донбасс. Об этом 30 июля сообщил начальник Национального центра управления обороной России Михаил Мизинцев на брифинге.

Гуманитарный конвой Insider

«В республики Донбасса и на Украину (с 2 марта 2022 г.) доставлено 49 754,8 тонны гуманитарной помощи», — сказал он.

По его словам, всего проведено 1384 гуманитарных акции, в том числе за истекшие сутки пять.

Как передавало ИА REGNUM, 30 июля в Народной милиции ДНР сообщили, что украинские боевики с начала текущих суток выпустили по территории республики более 300 снарядов и мин.