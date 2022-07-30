Рига, , 22:30 — REGNUM Министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевич призвал Евросоюз запретить выдачу туристических виз гражданам России. Об этом 30 июля он написал в Twitter.

Латвия Kenneth C. Upsall

«Я повторяю предложение для ЕС ввести запрет на туристические визы для граждан РФ», — написал Ринкевич.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу заявил, что европейские страны должны закрыть въезд для граждан России в Европу.

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