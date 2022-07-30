Москва, 30 июля, 2022, 22:09 — ИА Регнум. Россия за прошедшие сутки эвакуировала из Луганской и Донецкой Народных Республик (ЛНР и ДНР), а также из опасных районов Украины более 26 тыс. человек. Об этом 30 июля сообщил начальник Национального центра управления обороной России Михаил Мизинцев на брифинге.

Александр Полегенько ИА REGNUM Столовая для беженцев с Украины

«За прошедшие сутки, без участия украинских властей, из опасных районов Украины и республик Донбасса на территорию РФ эвакуирован 26 531 человек, в том числе 3 585 детей», — сказал он.

Мизинцев добавил, что всего с начала спецоперации в Россию были эвакуированы уже 2 976 342 человека, из которых 487 413 — дети.

Как передавало ИА REGNUM, 30 июля в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) сообщили, что представители ВСУ обстреляли населенный пункт Владимировка.