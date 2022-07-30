Нью-Йорк, США, , 21:10 — REGNUM В результате взрыва, произошедшего 29 июля на стадионе для крикетна в Кабуле, погибли по меньшей мере 19 мирных жителей и многие получили ранения. Об этом, как передает Afghanistan International, заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш журналистам.

Антониу Гутерреш United States Mission Geneva

Гутерриш решительно осудил это нападение.

Спецпредставитель США по Афганистану Том Уэст также заявил, что он глубоко опечален трагедией. Он сказал, что насилие не служит никакой цели и не является ответом на нужды афганского народа.

Ранее в Кабульской больнице скорой помощи сообщили, что в больницу были доставлены 13 раненых, один из них скончался по прибытии.

Ни одна группировка пока не взяла на себя ответственность за нападение.