Лейпциг, Германия, , 21:10 — REGNUM Немецкий клуб «Ред Булл Лейпциг» в матче финала Суперкубка Германии примет мюнхенскую «Баварию». Игра пройдет 30 июля в Лейпциге на стадионе «Ред Булл Арена», а стартовый свисток прозвучит в 21:30 по московскому времени.

Игроки «РБ Лейпциг» Андрей Пронин © ИА REGNUM

Матч обслужит бригада арбитров во главе с Роберто Шредером. Ассистенты главного судьи — Жан Клеменс Нитцель и Рене Роде.

Стартовые составы команд:

«Ред Булл Лейпциг» (расстановка 3-4-2-1): Петер Гулачи — Вилли Орбан, Марсел Хальстенберг, Мохамед Симакан — Бенджамин Хенрихс, Конрад Лаймер, Кевин Кампль, Лукас Клостерманн – Доминик Шобослаи, Эмиль Форсберг – Кристофер Нкунку.

«Бавария» (расстановка 4-2-3-1): Мануэль Нойер — Бенжамен Павар, Дайо Упамекано, Люка Эрнандес, Альфонсо Дэвис — Марсель Забитцер, Йозуа Киммих – Серж Гнабри, Томас Мюллер, Джамал Мусиала – Садио Мане.