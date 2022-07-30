Амстердам, , 21:05 — REGNUM Сегодня, 30 июля, амстердамский «Аякс» в матче за Суперкубок Нидерландов сыграет с ПСВ из Эйндховена в матче за Суперкубок Нидерландов. Встреча пройдет в Амстердаме на стадионе «Йохан Кройф Арена», а стартовый свисток прозвучит в 21:00 по московскому времени.

Футболисты «Аякса» Ajax.nl

Стартовые составы команд:

«Аякс»: Джей Гортер, Юрриен Тимбер, Оуэн Вейндал, Девайн Ренч, Дэйли Блинд, Эдсон Альварес, Кеннет Тейлор, Душан Тадич, Антони, Стивен Бергейс, Стевен Бергвейн.

ПСВ: Вальтер Бенитес, Ки-Яна Хувер, Джордан Тезе, Армандо Обиспо, Филипп Макс, Ибрагим Сангаре, Коди Гакпо, Гус Тиль, Джоуи Верман, Йохан Бакайоко, Люк Де Йонг.

В последний раз ПСВ и «Аякс» играли между собой 17 апреля в матче финала Кубка Нидерландов сезона 2021/22. Тот матч завершился волевой победой команды из Эйндховена со счетом 2:1.