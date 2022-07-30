Донецк, , 20:41 — REGNUM Населенный пункт Гольмовский в Донецкой Народной Республике (ДНР) вновь обстреляли представители вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом 30 июля сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

ВСУ Иван Шилов © ИА REGNUM

«Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 18:30 — населенный пункт Курдюмовка — населенный пункт Гольмовский: выпущено пять снарядов калибра 152 мм; 18:50 — населенный пункт Зайцево (северное) — населенный пункт Гольмовский: произведено восемь выстрелов из танка», — говорится в сообщении.

О жертвах и пострадавших не сообщается.

Как передавало ИА REGNUM, 30 июля в представительстве ДНР в СЦКК сообщили, что украинские боевики обстреляли Новобахмутовку, Донецк и Гольмовский.